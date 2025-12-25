A Benevento un 33enne è raggiunto da misura cautelare con braccialetto elettronico per atti persecutori contro l’ex moglie, ricostruiti grazie alle indagini. Benevento – Il 24 dicembre, i militari del N.O.R. della Compagnia Carabinieri di Benevento hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico nei confronti di un 33enne beneventano, ritenuto gravemente indiziato del reato di atti persecutori ai danni dell’ex moglie. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, all’esito di un’articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Benevento, 33enne indagato per stalking: scatta il braccialetto elettronico

