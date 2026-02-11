lavori sulla sr71 di subbiano consiglio di stato conferma la scelta della regione

La Regione ha deciso di andare avanti con i lavori sulla Sr71 di Subbiano. Il Consiglio di Stato ha confermato la sua scelta, respingendo i ricorsi presentati contro il progetto. Ora si attende solo l’avvio dei lavori, che dovrebbero partire a breve.

Arezzo, 11 febbraio 2026 – . I lavori sulla Sr71 nel tratto tra Subbiano nord e Calbenzano, nel Comune di Subbiano, potranno iniziare. Il Consiglio di Stato – con sentenza pubblicata lo scorso lunedì 9 febbario - ha infatti confermato le valutazioni fatte dalla Regione Toscana in merito all’aggiudicazione dei lavori e respinto in via definitiva il ricorso presentato dal raggruppamento di imprese che si era classificato secondo in graduatoria. “Questa è una buona notizia per il territorio – ha detto l’assessore regionale alle infrastrutture Filippo Boni – perché superato lo stallo legato al ricorso si potrà procedere con l’avvio dei lavori, necessari per rendere più fluida e sicura la viabilità dell’area. 🔗 Leggi su Lanazione.it

