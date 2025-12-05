Comacchio (Ferrara), 5 dicembre 2025 – Una battaglia infinita, a suon di esposti, carte bollate, petizioni e contropetizioni. Ieri, nella prima mattinata, già girava la voce tra gli stabilimenti balneari di Comacchio. Il consiglio di Stato, ultimo gradino, ha messo la parola fine al braccio di ferro che proseguiva da anni, puntuale ad ogni stagione, tra gli stessi stabilimenti e la discoteca Barracuda. Al centro della vicenda, gli orari della movida. Gli operatori balneari chiedevano di andare avanti con musica, bollicine e ritmi fino alle due del mattino. Movida, la ’musica’ che divide. Residenti contro bagni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Movida, il Consiglio di Stato dà ragione ai balneari: "Musica fino alle 2"