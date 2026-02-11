Lo Sportello antirazzista non chiuderà al termine del progetto Cities VIDEO

Lo Sportello antirazzista di Reggio Emilia continuerà a essere attivo anche dopo la fine del progetto europeo Cities, prevista per giugno 2026. La decisione è ufficiale e arriva in risposta alle esigenze della comunità locale. Non ci saranno chiusure improvvise, e il servizio continuerà a offrire supporto e ascolto a chi ne ha bisogno.

Lo Sportello antirazzista di Reggio Emilia continuerà ad operare anche dopo la conclusione del progetto europeo Cities a giugno 2026. La conferma è arrivata dal Comune, che ha chiarito come la fase di sperimentazione finanziata con fondi europei si chiuda, ma non l'attività del presidio, fondamentale per contrastare discriminazioni e discorsi d'odio. Si è dissipato, quindi, il timore di una chiusura imminente dello Sportello, un punto di riferimento importante per la comunità reggiana e non solo. La precisazione del Comune è giunta in risposta alla diffusione di notizie che avevano sollevato preoccupazioni tra le associazioni e i cittadini sensibili al tema dell'inclusione e della lotta al razzismo.

