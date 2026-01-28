La squadra femminile della Pallavolo I’Giglio Castelfiorentino si ferma all’ottavo posto alla fine del girone d’andata in serie B2. Con 17 punti in classifica, le ragazze mostrano di avere buone potenzialità, anche se l’allenatore sottolinea che c’è ancora spazio per migliorare. La stagione riprenderà tra qualche settimana, con l’obiettivo di salire ulteriormente in classifica.

La " CIP-GHIZZANI " Pallavolo I’Giglio Castelfiorentino ha chiuso il girone di andata di serie " B2 " femminile all’ottavo posto in classifica, con 17 punti all’attivo. Tutto sommato si tratta di un conteggio positivo in quanto mantiene stabile la strada verso l’ obiettivo salvezza, possibilmente con un minimo di margine in più rispetto allo scorso anno, ancora più positivo nel contesto di un campionato particolarmente equilibrato. Andando ad analizzare più da vicino la classifica si nota infatti quanto poco sia il distacco tra le varie posizioni, a partire dalla situazione della "Cip-Ghizzani" che ha lo stesso numero di punti sia di Albisola che di Pontedera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pallavolo. I’ Giglio chiude in ottava posizione il girone d’andata: "Grandi potenzialità ma può ancora migliorare»

Approfondimenti su I Giglio Pallavolo

La Sab Group Rubicone conclude il girone d’andata di Serie B a San Marino, affrontando la Gemini Med sabato alle 17:30.

Cristian Chivu ha commentato la recente vittoria del suo team contro il Parma, sottolineando l'importanza di questa vittoria nel percorso di crescita.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su I Giglio Pallavolo

Argomenti discussi: Pallavolo. I’ Giglio chiude in ottava posizione il girone d’andata: Grandi potenzialità ma può ancora migliorare; Pallavolo femminile, il derby savonese è dell’Albisola: battuta l’Albenga; Volley B2 femminile. I’Giglio ribalta il match. Finale al cardiopalma; PALLAVOLO NORMAC CONTINUA A VINCERE.

Pallavolo. I’ Giglio chiude in ottava posizione il girone d’andata: Grandi potenzialità ma può ancora migliorare»La CIP-GHIZZANI Pallavolo I’Giglio Castelfiorentino ha chiuso il girone di andata di serie B2 femminile all’ottavo posto in classifica, ... sport.quotidiano.net

Settimana di pausa per molti campionati, ma non preoccupatevi che non vi lasciamo senza partite #pallavoloigiglio #partitedellasettimana #pallavolofemminile #savethedate #unionvolleyvaldelsa - facebook.com facebook