Spider-Noir Prime Video svela al CCXP i poster speciali della serie TV con Nicolas Cage
Prime Video ha scelto il palcoscenico internazionale del CCXP di San Paolo per svelare i poster speciali di Spider-Noir, la nuova serie live-action che segna il ritorno di Nicolas Cage nell’universo dei Ragni, questa volta però in una veste inedita. Le prime immagini mostrano un’atmosfera cupa e affascinante, in perfetto stile noir, offrendo ai fan uno scorcio diretto sull’identità visiva del progetto. La rivelazione conferma anche un dettaglio narrativo atteso da mesi, destinato a ridefinire le aspettative sulla serie. Con un cast di grande prestigio e un team creativo ai vertici dell’industria, la serie promette di essere uno degli appuntamenti televisivi più attesi del 2026, con il debutto che avverrà su MGM+ negli Stati Uniti e, il giorno seguente, su Prime Video in oltre 240 Paesi. 🔗 Leggi su Game-experience.it
