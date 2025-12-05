Spider-Noir Nicolas Cage non è Peter Parker | la conferma nel primo poster della serie Prime Video

Il personaggio dietro la maschera della nuova serie creata da Phil Lord e Christopher Miller, interpretato da Cage, non è una versione alternativa di Parker, ma un investigatore privato di nome Ben Reilly Il personaggio interpretato da Nicolas Cage nell'attesissima Spider-Noir non è un'altra versione di Peter Parker. I nuovi poster della serie Prime Video hanno confermato che Cage interpreterà in realtà il personaggio di Ben Reilly. I poster, disponibili sia in bianco e nero che a colori, poiché anche la serie sarà disponibile in entrambe le versioni, presentano Cage nei panni di Ben, un investigatore privato anziano e sfortunato nella New York degli anni '30. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Spider-Noir, Nicolas Cage non è Peter Parker: la conferma nel primo poster della serie Prime Video

