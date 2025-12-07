spider noir la nuova serie con nicolas cage da non perdere

annuncio di Spider Noir su Prime Video e MGM+. Una nuova produzione Marvel sta per fare il suo debutto su Prime Video nel 2026, portando sullo schermo una versione inedita di Spider-Man. La serie Spider Noir si distingue per il suo stile in bianco e nero e per un’ambientazione ambientata nella New York degli anni ’30. Questa produzione promette di offrire un’interpretazione originale del famoso personaggio attraverso un racconto che unisce elementi noir e supereroistici. trama e ambientazione di Spider Noir. la storia di ben reilly. La serie narra le vicende di Ben Reilly, un investigatore privato che si trova a dover affrontare il suo passato da supereroe solitario, in una New York immersa nell’atmosfera cupa e cruda degli anni ’30. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

