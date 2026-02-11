Spesa farmaceutica troppo elevata il ministro Schillaci scrive ad Aifa | le cifre

Orazio Schillaci, ministro della Salute, ha scritto all’Aifa per chiedere chiarimenti sulla crescita della spesa farmaceutica nel biennio 2024-2025. La lettera, datata 4 febbraio 2026, arriva dopo che le cifre hanno sollevato preoccupazioni e tensioni tra l’Agenzia e le Regioni. Ora si attende una risposta sull’aumento dei costi dei farmaci e le possibili conseguenze sul sistema sanitario.

La spesa farmaceutica finisce sotto osservazione. Con una lettera datata 4 febbraio 2026, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha chiesto all’Aifa chiarimenti urgenti sull’andamento dei costi nel biennio 2024-2025, segnalando criticità che avrebbero già generato tensioni tra l’Agenzia e le Regioni. Con tono formale ma deciso, dall’ufficio di Lungotevere Ripa è arrivata la richiesta di maggiore trasparenza sui dati e l’elaborazione di un piano per evitare che la spesa farmaceutica diventi un problema strutturale per i conti del Servizio Sanitario Nazionale. Nella missiva si fa riferimento ai dati del Rapporto OsMed 2024 e alle più recenti comunicazioni del Consiglio direttivo dell’Aifa di gennaio 2026. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

