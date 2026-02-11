Dopo il successo nella staffetta mista di short track, gli occhi degli italiani sono ora puntati sulla biathlon femminile. Oggi, a Milano-Cortina, si sfidano Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi nella 15 km, con la speranza di portare a casa una medaglia. La tensione sale, mentre le due atlete italiane cercano di sfruttare al massimo questa occasione.

Dopo l'oro conquistato ieri nella staffetta mista di short track, alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 di oggi 11 febbraio gli occhi puntati sulle azzurre Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi della 15km di biathlon femminile. Allo Stelvio Ski Center, invece, i ragazzi del Super G (Dominik Paris, Mattia Casse e Giovanni Franzoni) sono pronti a lottare per una medaglia importante. Coppia amatissima del pattinaggio di figura, Charlène Guignard e Marco Fabbri tornano sul ghiaccio nella specialità danza libera.

Speranze di medaglia anche per la coppia del pattinaggio di figura Charlène Guignard e Marco Fabbri

Benvenuti alla diretta dei Campionati Europei di pattinaggio artistico 2026, in corso a Sheffield.

Segui in tempo reale i Campionati Europei di Pattinaggio di Figura 2026.

