LIVE Pattinaggio di figura Europei 2026 in DIRETTA | Guignard-Fabbri per una medaglia

Benvenuti alla diretta dei Campionati Europei di pattinaggio artistico 2026, in corso a Sheffield. Seguiremo le ultime gare e gli aggiornamenti sui partecipanti, con particolare attenzione alle prestazioni di Guignard e Fabbri alla ricerca di una medaglia. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale sulla competizione e sui risultati di questa importante giornata di sport.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima giornata di gare dei Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Sheffield in Gran Bretagna. La rassegna continentale si chiude con la free dance, secondo segmento della gara delle coppie di danza con gli azzurri Guignard e Fabbri che cercheranno di non scendere dal podio continentale partendo dal terzo posto della rhythm dance. Per l’Italia l’avvicinamento alla danza libera è carico di aspettative concrete, perché quanto mostrato nella rhythm dance ha restituito l’immagine di una coppia finalmente tornata a esprimere il proprio reale valore proprio nel momento più delicato della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

