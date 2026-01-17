LIVE Pattinaggio di figura Europei 2026 in DIRETTA | Guignard-Fabbri per una medaglia
Benvenuti alla diretta dei Campionati Europei di pattinaggio artistico 2026, in corso a Sheffield. Seguiremo le ultime gare e gli aggiornamenti sui partecipanti, con particolare attenzione alle prestazioni di Guignard e Fabbri alla ricerca di una medaglia. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale sulla competizione e sui risultati di questa importante giornata di sport.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima giornata di gare dei Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Sheffield in Gran Bretagna. La rassegna continentale si chiude con la free dance, secondo segmento della gara delle coppie di danza con gli azzurri Guignard e Fabbri che cercheranno di non scendere dal podio continentale partendo dal terzo posto della rhythm dance. Per l’Italia l’avvicinamento alla danza libera è carico di aspettative concrete, perché quanto mostrato nella rhythm dance ha restituito l’immagine di una coppia finalmente tornata a esprimere il proprio reale valore proprio nel momento più delicato della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it
Pattinaggio di figura: Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini terminano gli Europei 2026 appena fuori dalla top 5. Metelkina-Berulava conquistano uno storico oro per la Georgia - facebook.com facebook
UN SUPER INIZIO Le azzurre del pattinaggio di figura inaugurano alla grande gli Europei in Gran Bretagna! Dopo il programma corto, ci sono tre ragazze in Top 7! La migliore è Anna Pezzetta al terzo posto, che anticipa Lara Naki Gutmann al quarto! x.com
