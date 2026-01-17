LIVE Pattinaggio di figura Europei 2026 in DIRETTA | Guignard-Fabbri inseguono una medaglia
Segui in tempo reale i Campionati Europei di Pattinaggio di Figura 2026. Gli atleti Guignard e Fabbri si contendono una medaglia nel libero maschile. Clicca sul link per aggiornamenti costanti sulla gara, che inizia alle 14, e resta informato su tutte le evoluzioni della competizione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO MASCHILE DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 14.00 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima giornata di gare dei Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Sheffield in Gran Bretagna. La rassegna continentale si chiude con la free dance, secondo segmento della gara delle coppie di danza con gli azzurri Guignard e Fabbri che cercheranno di non scendere dal podio continentale partendo dal terzo posto della rhythm dance. Per l’Italia l’avvicinamento alla danza libera è carico di aspettative concrete, perché quanto mostrato nella rhythm dance ha restituito l’immagine di una coppia finalmente tornata a esprimere il proprio reale valore proprio nel momento più delicato della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it
