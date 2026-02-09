Speed skating oggi Olimpiadi 2026 | orario 1000 metri femminili tv streaming coppie di partenza

Oggi il ghiaccio del Milano Ice Park si anima con le gare di speed skating. Alle 10 si svolgono i 1000 metri femminili, con le atlete che si sfidano sul ghiaccio in cerca di una medaglia. La gara sarà trasmessa in diretta tv e disponibile anche in streaming. Le coppie di partenza sono già state ufficializzate, e l’atmosfera si fa sempre più tesa in vista delle finali.

Lunedì 9 febbraio, il ghiaccio del Milano Ice Park torna protagonista con la terza giornata dello speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo l'indimenticabile medaglia d'oro conquistata da Francesca Lollobrigida nei 3000 metri, l'Italia ha arricchito il proprio medagliere con l'inaspettato bronzo firmato da Riccardo Lorello nei 5000. Quest'oggi puntare alla top-3 per il Bel Paese sarà estremamente difficile nei 1000 metri femminili. L'obiettivo, infatti, della giovane Maybritt Vigl sarà quello di godersi il palcoscenico a Cinque Cerchi e dare il meglio di se stessa, caricandosi anche del fatto di competere davanti al pubblico italiano, in un impianto così bello.

