Sparo vicino alla testa e coltello alla gola per fargli prelevare 500 euro dal bancomat

Nei giorni scorsi, un uomo è stato vittima di una rapina violenta in via Creta, a Brescia. Due pregiudicati sono stati subito fermati dalla Polizia: uno di 24 anni senza fissa dimora, con diversi precedenti penali. L’aggressione è avvenuta con minacce e violenza, tra cui uno sparo vicino alla testa e un coltello alla gola, per costringere la vittima a prelevare 500 euro dal bancomat. Gli agenti hanno agito in fretta, riuscendo a bloccare i responsabili e portandoli in commiss

Rapina a mano armata nei giorni scorsi nei pressi di via Creta, a Brescia. Gli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato e del Commissariato “Carmine” hanno individuato, bloccato e arrestato due pregiudicati bresciani: un 24enne senza fissa dimora, con numerosi precedenti penali e di.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Approfondimenti su Brescia Rapina Punta il coltello alla gola della barista: “Dammi 100 euro”. Terrore in centro a Reggio Emilia Un uomo armato di coltello entra nel bar di Viale Umberto I a Reggio Emilia e minaccia la barista. Punta coltello alla gola alla ex e la violenta: arrestato peruviano La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Brescia Rapina Argomenti discussi: Cosa sappiamo dell’uomo ucciso a Milano da un poliziotto; L’autopsia sul pusher ucciso a Rogoredo: un solo colpo di pistola con traiettoria laterale alla testa; Un solo colpo sparato a distanza maggiore di 25 metri: i primi esiti dell'autopsia dopo la sparatoria a Rogoredo; I controlli in Centrale e l’escalation. Fermato con una pietra a Rogoredo: La uso contro chi mi infastidisce. Sparo vicino alla testa e coltello alla gola per fargli prelevare 500 euro dal bancomatMinacce con pistola (poi risultata a salve), il colpo è stato esploso vicino all’orecchio della vittima. Arrestati due ragazzi ... bresciatoday.it Spari mortali in taverna. Nessuna speranza di sopravvivenza per l’uomo colpito alla testaMontecatini Terme, 13 gennaio 2026 - Il suo cuore batte ancora, ma per lui non ci sono più speranze. Il marocchino di 38 anni colpito con due proiettili partiti da una scacciacani modificata, ... lanazione.it Spara col fucile al vicino di casa: arrestato 27enne al Villaggio Dusmet Catania: il giovane era ai domiciliari, l'uomo colpito... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook Non si fermano all’alt, poliziotto spara e ferisce alla spalla un ladro sulla A1 vicino Arezzo x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.