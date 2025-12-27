Punta coltello alla gola alla ex e la violenta | arrestato peruviano

Punta alla gola un coltello alla ex e abusa di lei, arrestato - Il Nucleo tutela donne e minori della Polizia locale di Milano ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un peruviano di vent'anni per i reati di atti persecutori, vio ... ansa.it

