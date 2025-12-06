Corleone una donna di 78 anni uccide la figlia disabile e si toglie vita

Una donna di 78 anni, Lucia Pecoraro, ha ucciso la figlia disabile Giuseppina Milone di 47 anni, e poi si è tolta la vita. La tragedia è avvenuta in una casa del centro storico di Corleone in provincia di Palermo. Otto mesi fa il marito infermiere era morto e la donna non sarebbe più stata in grado di badare alla figlia, affetta da grave disabilità. La figlia è stata strangolata con una corda con cui poi la madre si sarebbe impiccata. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Corleone, una donna di 78 anni uccide la figlia disabile e si toglie vita

