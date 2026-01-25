Dopo l’omicidio di Alex Pretti, infermiere di 37 anni ucciso da agenti dell’ICE a Minneapolis, emergono dubbi sulla versione ufficiale di Donald Trump e della Casa Bianca. La versione che Pretti fosse armato e il suo “sacro diritto” a possedere una pistola sono al centro di discussioni. La vicenda solleva interrogativi sulla ricostruzione degli eventi e sulle implicazioni per il dibattito sul possesso di armi e i diritti individuali.

C’è qualcosa che non torna nella ricostruzione che Donald Trump, la Casa Bianca e il mondo MAGA danno dell’omicidio di Alex Pretti, l’infermiere 37enne ucciso dagli agenti dell’ICE sabato a Minneapolis. La principale «tesi difensiva» della destra Usa è che Pretti sarebbe stato armato: nello specifico di una una Sig Sauer P320 calibro 9 mm. Sui social da ieri rimbalza la foto della pistola che l’uomo avrebbe avuto con sé al momento del «placcaggio» degli agenti. I quali, è il ragionamento sostenuto dallo stesso Trump, avrebbero dunque agito per difendersi da una presunta minaccia. Sulla ricostruzione restano molti dubbi – un testimone oculare avrebbe già detto sotto giuramento di ritenere che Alex Pretti fosse disarmato.🔗 Leggi su Open.online

Alex Pretti, l’infermiere di Minneapolis ucciso dall’ICE per aver difeso una donna. «La pistola? Aveva il porto d’armi» – I videoAlex Pretti, infermiere di 37 anni di Minneapolis, è stato ucciso sabato mattina da un agente dell’ICE durante un intervento.

Usa: media, 'Pretti aveva in mano un telefono, non una pistola'A Minneapolis, Alex Pretti è stato ucciso da agenti dell’ICE, che avevano riferito fosse in possesso di una pistola.

Usa, lobby delle armi contro Trump dopo l’omicidio di Alex Pretti: «Aveva una pistola? Sacro diritto»Due dei gruppi pro-armi più influenti infuriati dopo che i conservatori hanno accusato l'infermiere ucciso dall'ICE ... open.online

Minneapolis, la morte di Alex Pretti accende lo scontro politico. Anche le lobby delle armi contro il governo: che cosa rischia ora l'amministrazione TrumpOmicidi, proteste di massa e accuse incrociate: le operazioni dell’Ice in Minnesota scatenano il caos negli Stati Uniti ... affaritaliani.it

