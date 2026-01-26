Anche la lobby delle armi contro Trump dopo l' omicidio di Alex Pretti | Avere una pistola è un diritto Serve un' indagine

La recente morte di Alex Pretti, infermiere ucciso dagli agenti federali a Minneapolis, ha suscitato riflessioni sulla sicurezza e sulle politiche sulle armi negli Stati Uniti. La lobby delle armi, tradizionalmente vicina a Donald Trump, ha espresso il proprio sostegno al diritto di possedere armi, richiedendo al contempo un'indagine accurata sull’accaduto. Questa vicenda riaccende il dibattito sulla regolamentazione e sulla tutela dei diritti dei cittadini.

L'appoggio della potente lobby delle armi statunitense a Donald Trump vacilla dopo la morte di Alex Pretti, l'infermiere 37enne ucciso dagli agenti federali dell'Ice a Minneapolis lo scorso sabato, 24 gennaio. "I procuratori non dovrebbero demonizzare i cittadini rispettosi della legge. Occorre attendere gli esiti di un'indagine completa prima di trarre conclusioni". Con queste parole, la National Rifle Association (Nra) si è unita al coro che chiede all'amministrazione repubblicana di fare piena chiarezza sull'uccisione e ha rifiutato l'impianto stesso della versione ufficiale del dipartimento della Giustizia americano.🔗 Leggi su Today.it Usa, lobby delle armi contro Trump dopo l’omicidio di Alex Pretti: «Aveva una pistola? Sacro diritto»Dopo l’omicidio di Alex Pretti, infermiere di 37 anni ucciso da agenti dell’ICE a Minneapolis, emergono dubbi sulla versione ufficiale di Donald Trump e della Casa Bianca. Alex Pretti, l’infermiere di Minneapolis ucciso dall’ICE per aver difeso una donna. «La pistola? Aveva il porto d’armi» – I videoAlex Pretti, infermiere di 37 anni di Minneapolis, è stato ucciso sabato mattina da un agente dell’ICE durante un intervento. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Usa, lobby delle armi contro Trump dopo l'omicidio di Alex Pretti: Aveva una pistola? Sacro diritto; Arriva la legge sulle lobby: registro pubblico e fuori chi ha condanne a più di due anni; Minneapolis, la morte di Alex Pretti accende lo scontro politico. Anche le lobby delle armi contro il governo: che cosa rischia ora l'amministrazione Trump; I tre usi del lobbying politico. Minneapolis, la morte di Alex Pretti accende lo scontro politico. Anche le lobby delle armi contro il governo: che cosa rischia ora l'amministrazione TrumpOmicidi, proteste di massa e accuse incrociate: le operazioni dell’Ice in Minnesota scatenano il caos negli Stati Uniti ... affaritaliani.it Se persino la lobby Usa delle armi dice bastaDonald Trump ora fa mezzo passo indietro. Prende tempo sull’uccisione di Alex Pretti e si rifugia in un Stiamo esaminando tutto. In una breve intervista telefonica al Wall Street Journal, il preside ... altovicentinonline.it Minneapolis, la morte di Alex Pretti accende lo scontro politico. Anche le lobby delle armi contro il governo: che cosa rischia ora l'amministrazione Trump ift.tt/2L7mbUh x.com Due dei gruppi pro-armi più influenti infuriati dopo che i conservatori hanno accusato l'infermiere ucciso dall'ICE - facebook.com facebook

