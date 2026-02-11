La decisione di Donald Trump di rendere pubblici i file legati a Epstein ha scatenato un mare di polemiche. Quello che doveva essere un gesto di trasparenza si è trasformato in un altra fonte di tensioni politiche e divisioni. Ora, l’ex presidente rischia di uscire ancora più indebolito, con le sue mosse sotto la lente e il suo nome al centro di nuove polemiche.

Roma, 11 febbraio 2026 – La pubblicazione dei file Epstein, promessa da Trump in nome della trasparenza, ha generato più caos che chiarezza e alimentato tensioni politiche interne. Andrew Spannaus, giornalista e analista, autore del podcast That’s America, spiega perché il caso rischia di indebolire soprattutto il presidente. Spannaus, perché i file di Epstein vengono pubblicati proprio ora, sebbene siano molto datati? “Perché l’amministrazione Trump aveva promesso trasparenza e il tema è stato usato in campagna elettorale contro i democratici. Nella base Maga l’idea che l’establishment copra pratiche pedofile circola da decenni, dagli anni ’80, ed è cresciuta nel tempo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Spannaus: Trump indebolito. “Chiedeva trasparenza. Ora rischia più di tutti”

Approfondimenti su Epstein Trump

L’attacco di Trump al Venezuela rappresenta un passo importante nella politica estera statunitense, con possibili conseguenze a livello globale.

Lorenzo Guerini critica la posizione del governo italiano e dell’Europa sull’intervento di Trump in Venezuela, sottolineando come la legittimazione ufficiale sia stata troppo audace.

