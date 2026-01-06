Guerini | Nessuna ambiguità su Maduro un feroce dittatore Ma Trump ha indebolito ancora di più il diritto internazionale

Lorenzo Guerini critica la posizione del governo italiano e dell’Europa sull’intervento di Trump in Venezuela, sottolineando come la legittimazione ufficiale sia stata troppo audace. Ricorda che Maduro resta un dittatore e evidenzia come le azioni di Trump abbiano ulteriormente indebolito il diritto internazionale, sollevando questioni sulla coerenza e sulla legittimità delle risposte europee in questa crisi.

Roma – Come valuta la posizione del governo italiano e dell'Europa sull'intervento di Trump in Venezuela? "La piena legittimazione dell'intervento contenuta nelle dichiarazioni del governo mi è parsa piuttosto ardita – avvisa Lorenzo Guerini, ex ministro della Difesa, oggi presidente del Copasir e leader dell'anima riformista del Pd –. La condanna del regime di Maduro deve essere la più netta e chiara possibile, ma, allo stesso tempo, non si può rimuovere completamente che l'azione americana sia un altro contributo all'indebolimento del diritto internazionale".

