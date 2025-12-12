Tenta di fuggire con la droga in tasca pusher 20enne arrestato in via Capo Passero

Un giovane di 20 anni è stato arrestato in via Capo Passero mentre tentava di fuggire con della droga in tasca. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato al suo fermo, evidenziando l'attività di contrasto allo spaccio nella zona.

La polizia ha arrestato un pregiudicato 20enne di Gravina di Catania per detenzione ai fini di spaccio. Ad intervenire sono stati gli agenti della squadra investigativa del commissariato di pubblica sicurezza Nesima che, nelle ore serali, durante l'attività di pattugliamento, nei quartieri.

