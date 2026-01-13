Sovraindebitamento Una via d’uscita è possibile | convegno di Confesercenti
Il convegno organizzato da Confesercenti a Brindisi si propone di affrontare il tema del sovraindebitamento, offrendo informazioni e approfondimenti sulle possibili soluzioni per chi si trova in difficoltà finanziaria. L’evento si terrà venerdì 16 gennaio alle 15:30 presso la sede di via Rubini. Un’occasione per conoscere strumenti utili e confrontarsi su un problema che coinvolge molte persone e imprese del territorio.
BRINDISI - La Confesercenti della provincia di Brindisi organizza per venerdì 16 gennaio, alle ore 15,30, presso la propria sede di via Rubini n.12, un convegno dal tema molto attuale “Sovraindebitamento. Una via d’uscita è possibile”. Un momento di approfondimento fondamentale per cittadini. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
