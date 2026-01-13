Sovraindebitamento Una via d’uscita è possibile | convegno di Confesercenti

Il convegno organizzato da Confesercenti a Brindisi si propone di affrontare il tema del sovraindebitamento, offrendo informazioni e approfondimenti sulle possibili soluzioni per chi si trova in difficoltà finanziaria. L’evento si terrà venerdì 16 gennaio alle 15:30 presso la sede di via Rubini. Un’occasione per conoscere strumenti utili e confrontarsi su un problema che coinvolge molte persone e imprese del territorio.

