Sostituire Sgueo con Bartoli è la certificazione del fallimento

Il cambio di deleghe a Castelfranco accende le polemiche. Il sindaco Fabio Mini ha deciso di sostituire Nicola Sgueo con Davide Bartoli nel settore ambiente. La mossa viene vista dall’opposizione come un fallimento, più che una semplice riorganizzazione. Per loro, si tratta di una scelta che certifica il fallimento dell’amministrazione. Sgueo, che mantiene comunque scuola, cultura e frazioni, viene etichettato come vittima di una decisione contestata. La situazione sta facendo discutere tra i cittadini e i partiti di minoranza.

CASTELFRANCO "La certificazione di un fallimento, non una manovra tecnica". Questo, secondo l'opposizione Castelfranco Unita (Pd, Psi, Avs e Azione), il motivo per cui il sindaco di Castelfranco Fabio Mini ha ridistribuito le deleghe affidando l' ambiente all'assessore Davide Bartoli togliendolo all'assessore Nicola Sgueo al quale restano scuola, cultura e frazioni. "Mini parla di 'necessità di una gestione più efficace' – aggiunge l'opposizione Castelfranco Unita – Questo significa ammettere che fino ad oggi quella efficacia è mancata e quindi una bocciatura politica di Sgueo. Ma c'è un dettaglio che rende questa operazione ancora più grave.

