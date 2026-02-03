La chef Francesca Bartoli si prepara a partire per Sanremo. Oggi si è fatta vedere con la sua nuova divisa, che porta il marchio “Casentino, naturalmente autentico”. La chef ha scelto di indossarla prima di partire, pronta a rappresentare il suo stile e la sua regione in uno degli eventi più importanti del panorama musicale e culinario.

Arezzo, 3 febbraio 2026 – La chef Francesca Bartoli parte per Sanremo indossando la sua nuova divisa con il brand “Casentino, naturalmente autentico”. La chef Francesca Bartoli di Talla torna a Sanremo per la quarta volta con la Federazione Italiana Cuochi e porterà il Casentino nel cuore. “Il Casentino, la mia terra, è sempre nel cuore in senso figurato anche se intenso, e nei miei piatti, ma in questa particolare situazione lo è anche in un’altra maniera: ho infatti accolto l’invito dell’Ambito Casentino e ho fatto stampare nella nuova divisa da chef, che indosserò a Sanremo e non solo, con il logo “Casentino, naturalmente autentico”, un modo per portare questo territorio oltre i suoi confini, per farlo conoscere e apprezzare, per portare in giro per l’Italia e nel mondo i valori che ci animano”, commenta Francesca Bartoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La chef Francesca Bartoli parte per Sanremo indossando la sua nuova divisa con il brand “Casentino, naturalmente autentico”

Approfondimenti su Francesca Bartoli

Da oggi, fino al 16 gennaio, si apre la 109ª edizione di Pitti Immagine Uomo alla Fortezza da Basso di Firenze.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Francesca Bartoli

Argomenti discussi: La chef Francesca Bartoli parte per Sanremo indossando la sua nuova divisa con il brand Casentino, naturalmente autentico.

La chef Francesca Bartoli parte per Sanremo indossando la sua nuova divisa con il brand Casentino, naturalmente autenticoLa chef Francesca Bartoli di Talla torna a Sanremo per la quarta volta con la Federazione Italiana Cuochi e porterà il Casentino nel cuore ... msn.com

"Osteria Le Note di Guido" Venerdì 30 Gennaio – GIRO PINSA GOURMET Cucina tipica Toscana con la Chef Francesca BartoliVi aspettiamo! Talla Via Cesare Battisti, 18 - facebook.com facebook