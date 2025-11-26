La saga fantasy che avrebbe potuto sostituire harry potter un fallimento totale

il successo e le sconfitte della trasposizione cinematografica di "Artemis Fowl". Il franchising di Harry Potter ha avuto un impatto duraturo sul panorama cinematografico, donando al pubblico un modello di avventura fantasy che ha ispirato numerose opere successive. Tra queste, la serie di libri "Artemis Fowl", pubblicata a partire dal 2001, si è fatta strada come potenziale rivale, grazie a caratteristiche narrative e ambientazioni ricche di fascino. In questo contesto, le opportunità di adattamento cinematografico sembravano molto promettenti, ma le aspettative sono state deluse, portando a un fallimento che ha alimentato discussioni sulla trasposizione delle storie fantasy di questo tipo.

