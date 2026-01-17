Ecco un’introduzione adatta a Google, chiara e sobria: Analisi e valutazioni della partita tra Udinese e Inter terminata 0-1. L’Inter ha mostrato solidità e maturità, ottenendo una vittoria importante che allontana temporaneamente la concorrenza in classifica. La partita si è svolta al Bluenergy Stadium, con i voti, i protagonisti top e flop che hanno caratterizzato l’incontro. Una sfida che conferma la crescita della squadra nerazzurra in questa fase della stagione.

Voti, top e flop del match andato in scena al Bluenergy Stadium L’Inter gioca una partita solida, da squadra matura, e batte l’Udinese di misura allungando momentaneamente a +6 dal Milan e a +9 Napoli di Conte impegnato fra poco al ‘Maradona’ contro il Sassuolo. Decide la rete di Lautaro a metà primo tempo. Pagelle Udinese-Inter: Lautaro torna decisivo (AnsaFoto) – Calciomercato.it Le Pagelle di Udinese-Inter. UDINESE Okoye 6 Zanoli 5 – Dal 74? Ehizibue s.v. Kristensen 5,5 FLOP Kabasele 5 – Un pasticcione. Dal 74? Bertola s.v. Solet 5,5 Kamara 5 FLOP Atta 5 – Tra i più attesi, solo una volta nel primo tempo riesce a infilarsi tra il centrocampo e la difesa interista. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO UDINESE-INTER 0-1: la PiLa fa volare Chivu, Atta fa troppo poco

Leggi anche: Udinese-Bologna, le pagelle: Atta "zidaneggia" ma è solo, 6,5. Pobega fa la differenza, 8

Leggi anche: PAGELLE E TABELLINO COPPA ITALIA, JUVE-UDINESE 2-0: Finalmente David, Yildiz irriducibile e Palma fa danni

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Udinese-Pisa 2-2, pagelle e tabellino: Tramoni in versione fantasista, Davis ancora a segno ma che errore sul finale; PAGELLE Udinese-Pisa 2-2: voti e tabellino Serie A 2025/2026; Altalena di emozioni tra Udinese e Pisa: alla fine è 2-2; Inter-Napoli 2-2, pagelle e tabellino: McTominay indomabile, Dimarco nel prime, Akanji distratto, Lautaro spento, Hojlund spreca, Lang entra e decide.

PAGELLE E TABELLINO UDINESE-INTER 0-1: la PiLa fa volare Chivu, Atta fa troppo poco - Inter: voti top e flop da Lautaro e Pio Esposito ad Atta e Barella. calciomercato.it