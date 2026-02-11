I carabinieri di Città della Pieve hanno arrestato un uomo a Castiglione del Lago. Durante una perquisizione richiesta dalla Procura di Perugia, hanno trovato droga in casa sua. L’operazione è partita dopo alcuni sospetti, che si sono rivelati fondati. Ora l’uomo si trova in caserma in attesa di ulteriori sviluppi.

CASTIGLIONE DEL LAGO – Il blitz è scattato quando i sospetti dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Città della Pieve si sono tradotti in un decreto di perquisizione della Procura di Perugia. Nel mirino dei militari, supportati dalla Stazione di Castiglione del Lago e dall’unità cinofila di Firenze, è finito un 57enne del posto, la cui abitazione era ritenuta un possibile snodo per il commercio di stupefacenti. Decisivo l’intervento di Django: il cane antidroga che ha setacciato l’immobile individuando, nonostante i tentativi di occultamento, 33 grammi di cocaina suddivisi in undici involucri e 4 grammi di hashish. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sorpreso in casa con la droga. Un arresto a Castiglione

