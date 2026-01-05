A Roma, nella notte, un uomo di 57 anni è stato arrestato mentre tentava di rubare ruote da un’auto parcheggiata. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto alle 3:30, quando un veicolo senza fari si muoveva in un’area condominiale. L’arresto si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio nella capitale.

CRONACA DI ROMA – Nel cuore della notte, precisamente alle 03:30, a Roma, un’autovettura con i fari spenti ha iniziato a muoversi da un’area di parcheggio situata nei pressi di un complesso condominiale. Gli agenti del Nucleo radiomobile dei carabinieri, presenti sul posto in via Casal del Marmo, hanno notato la scena e hanno deciso di effettuare delle verifiche. Durante queste operazioni, hanno sorpreso un uomo intento a trasportare quattro pneumatici, risultati essere stati recentemente rubati da una Smart parcheggiata nelle vicinanze. Per tale motivo, un romano di 57 anni, già noto alle forze dell’ordine poiché sottoposto all’obbligo di presentazione in caserma a causa di precedenti reati, è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: sorpreso mentre ruba ruote d’auto, 57enne arrestato

