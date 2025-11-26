I ladri sono entrati in casa c’erano la baby sitter e i miei bambini C’è qualcosa che non funziona | la denuncia della moglie di Pinamonti

Ancora i ladri in azione all’interno di un’abitazione di un calciatore. Dopo Jamie Vardy, vittima di un furto da oltre 100mila euro di una banda di malviventi nella sua villa a Salò, anche Andrea Pinamonti ha avuto un’esperienza simile, sempre mentre era in campo. L’attaccante del Sassuolo era infatti impegnato nel posticipo di Serie A contro il Pisa, quando all’interno della sua abitazione si sono introdotti dei ladri. I fatti risalgono a lunedì sera, quando nella casa del calciatore a Modena c’erano i due bambini con la babysitter, mentre la sua compagna Dasha Lapushka era allo stadio. Ed è stata proprio la stessa Lapushka, influencer e modella nata in Bielorussia, a denunciare tutto in una storia su Instagram. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

