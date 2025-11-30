Sparatoria alla festa di compleanno dei bambini | almeno 4 morti e dieci feriti Tra le vittime anche minori il killer è in fuga

Quattro persone sono morte in una sparatoria vicino a Stockton, in California. Lo riporta l'edizione online di Usa Today. Sull'episodio indaga l'ufficio dello sceriffo della contea di. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Sparatoria alla festa di compleanno dei bambini: almeno 4 morti e dieci feriti. Tra le vittime anche minori, il killer è in fuga

