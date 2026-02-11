sparatoria nella british columbia in canada dieci morti e 25 feriti

Questa mattina a Tumbler Ridge, in British Columbia, si è scatenato il caos. Durante un attacco armato in una scuola sono rimaste uccise almeno otto persone, mentre altre due sono state trovate morte in una casa vicina. La polizia sta ancora cercando di capire cosa sia successo e quanti siano i feriti. La comunità è sotto shock per questa strage improvvisa.

Almeno 8 persone sono state uccise martedì in una sparatoria in una scuola di Tumbler Ridge, in British Columbia, Canada, mentre altre 2 persone sono state trovate morte in una casa vicina. Second le autorità i due incidenti sarebbero collegati. Fra le vittime c’è anche una donna che secondo la polizia potrebbe essere la responsabile. Secondo quanto riferito dalla polizia, nella scuola sono state trovate morte 7 persone, compresa la persona sospettata di aver aperto il fuoco che pare si sia tolta la vita, mentre un’ottava persona è deceduta durante il trasporto in ospedale. Più di 25 persone sono rimaste ferite nell’attacco. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

