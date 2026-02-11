Solidarietà a Michele Serra

La polemica tra Michele Serra e il governo si riaccende. Lo scrittore si chiede perché si investano soldi sul Ponte di Messina quando in Sicilia ci sono ancora zone, come Niscemi, dove le frane mettono a rischio le comunità. La sua domanda apre un dibattito acceso sui veri interessi delle grandi opere pubbliche e sulla gestione delle risorse in Sicilia.

"Come si può spendere un patrimonio per il Ponte di Messina quando ancora capitano, in Sicilia, frane come a Niscemi?". Opinione non priva di presa. Penso che le stronzate siano inevitabili, ogni volta che le circostanze inducano qualcuno a parlare senza sapere di cosa sta parlando. Poco male. Tutte le volte che mi tornano alla mente stronzate su cui modestamente mi sono esibito io stesso, senza sapere una sega dell'argomento e per colpa credo delle circostanze, solidarizzo con Michele Serra.

