Atreju FdI zittisce Michele Serra | Avanti c' è posto anche per te

Liberoquotidiano.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non c'è niente da fare, a sinistra sembrano particolarmente allergici al confronto democratico. Sulle pagine di Repubblica, Michele Serra si è lasciato andare a un sermone contro Atreju, e quindi contro Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni. Secondo l'editorialista la festa, che si svolgerà a Roma dal 6 al 14 dicembre, sarebbe una sorta di ammucchiata. Il motivo? Perché - come spiega nella sua "Amaca" - tra gli invitati spiccano esponenti della politica - destra, sinistra, centro -, dell'imprenditoria, del giornalismo, dello spettacolo, etc. Per Serra, quella che era "nata come adunata di irriducibili arditi, pochi ma tosti, pochi ma neri " - figurati se non tirava in ballo anche il fascismo -, è diventato un evento allo stregua del Meeting di Rimini "ma con minore focalizzazione sul business e la produttività". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

