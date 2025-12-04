Atreju FdI zittisce Michele Serra | Avanti c' è posto anche per te
Non c'è niente da fare, a sinistra sembrano particolarmente allergici al confronto democratico. Sulle pagine di Repubblica, Michele Serra si è lasciato andare a un sermone contro Atreju, e quindi contro Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni. Secondo l'editorialista la festa, che si svolgerà a Roma dal 6 al 14 dicembre, sarebbe una sorta di ammucchiata. Il motivo? Perché - come spiega nella sua "Amaca" - tra gli invitati spiccano esponenti della politica - destra, sinistra, centro -, dell'imprenditoria, del giornalismo, dello spettacolo, etc. Per Serra, quella che era "nata come adunata di irriducibili arditi, pochi ma tosti, pochi ma neri " - figurati se non tirava in ballo anche il fascismo -, è diventato un evento allo stregua del Meeting di Rimini "ma con minore focalizzazione sul business e la produttività". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ad Atreju tiene banco il referendum, Calipari e Pasolini nel Pantheon di FdI - Ma la verità è che la macchina organizzativa di Atreju è in moto già da tempo. Si legge su ilmessaggero.it
FdI, Messina minaccia di lasciare. Prime crepe nella generazione Atreju - Da Catania, culla della destra missina, potrebbe partire il terremoto che spezza l’incanto della Generazione ... Riporta laprovinciapavese.gelocal.it
Elly ti presento Atreju. I meloniani ci riprovano: sondaggi per Schlein alla festa di FdI - La kermesse si terrà quest'anno dal 6 al 14 dicembre a Castel Sant'Angelo, la stessa location che ospitò Atreju nel 2023. Lo riporta huffingtonpost.it
Fdi, Meloni: no Schlein ad Atreju? Bertinotti non aveva timore - Il no di Elly Schlein all'invito ad Atreju "l'ho appreso da voi, non mi occupo del programma di Atreju, festa aperta per antonomasia, la prima festa ad immaginare confronti ... quotidiano.net scrive