Michele Serra la domanda che ci facciamo | oltre ogni limite

Michele Serra riflette sulla natura della sinistra contemporanea, evidenziando come questa si presenti spesso come un'istituzione che desidera controllare ogni aspetto, dal bene al male. La sua analisi invita a una riflessione sulle modalità con cui si definiscono i confini morali e politici, mettendo in luce le tensioni tra ideali e pratiche di potere. Un'analisi critica che invita a una valutazione più approfondita delle dinamiche politiche attuali.

Rieccola, in prima serata, la sinistra nella sua essenza purissima. Quella che vuole decidere tutto: ciò che è bene e ciò che è male, ma soprattutto pure come deve essere “il male”. Come da tradizione, Michele Serra scende dall’Amaca di Repubblica e sale nella torre d’avorio di Piazzapulita, su La7, collegandosi con l’amico Corrado Formigli che gli chiede di dettare la linea ai suoi telespettatori. Il menu è ricco, dal Venezuela alla Groenlandia per finire con l’Iran, con in sottofondo l’Ucraina e Gaza. « La grande domanda che ci facciamo sempre, Corrado, da quando facciamo queste chiacchierate, è: ma perché non c’è una destra normale a questo mondo?». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

