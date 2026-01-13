Sicurezza delle parrocchie il Comune stanzia 100mila euro

Il Comune ha approvato un finanziamento di 100.000 euro destinato alle parrocchie locali. Questi fondi sono finalizzati a interventi di messa in sicurezza di edifici e aree che svolgono un ruolo sociale e ricreativo nei quartieri. La misura mira a garantire ambienti più sicuri e affidabili per le comunità, rafforzando il sostegno alle attività parrocchiali di interesse pubblico.

Il Comune, con delibere di giunta, ha fornito fondi per 100mila euro ad alcune parrocchie per mettere in sicurezza edifici o zone che, per i nostri quartieri, hanno finalità sociale e ludico ricreativa. A quella di San Biagio sono stati stanziati 15mila euro che contribuiranno alle spese sostenute per la messa in sicurezza dal punto di vista sismico dei locali adibiti all’attività oratoriale. Lo stesso importo alla parrocchia della Misericordia per le spese di riparazione del piazzale antistante. Alla parrocchia di San Sabino sono stati forniti 20mila euro per il nuovo impianto di illuminazione che mette in sicurezza tutta l’area esterna, compresa quella ludico sportiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza delle parrocchie, il Comune stanzia 100mila euro Leggi anche: Riattivazione della "Fontana delle ancore": il Comune stanzia 13mila euro Leggi anche: Strade e cimiteri. Il Comune stanzia 845mila euro Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Sicurezza delle parrocchie, il Comune stanzia 100mila euro. Tre mesi per mettere in sicurezza la Torre dei Conti. Il Comune stanzia 250mila euro - Sono passate più di tre settimane dal crollo parziale della Torre dei Conti, a largo Corrado Ricci. romatoday.it Contributi comunali di 120mila euro alle parrocchie «per mettere in sicurezza edifici con fini sociali» | Cronache Ancona x.com Immagini dalla giornata di formazione per la sicurezza della comunità “Parrocchia Sicura” 11 Gennaio 2025, a partire dalle ore 09:30 nello spazio polivalente, a seguire Santa Messa e benedizione dei nuovi defibrillatori installati all’ingresso della Chiesa del S - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.