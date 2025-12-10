Incendio devasta edificio di sei piani a New York | il video dall’alto da Manhattan

Un incendio di vaste proporzioni ha colpito un edificio di sei piani nel West Side di Manhattan, causando grande allarme nella zona. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute tempestivamente per domare le fiamme e contenere i danni. Di seguito, un video dall’alto che mostra l’intervento e la dinamica dell’incendio.

Un incendio ha devastato un edificio nel West Side di Manhattan, prima di essere rapidamente domato dai vigili del fuoco. L’incendio è scoppiato nelle prime ore del mattino di martedì 9 dicembre all’ultimo piano di un edificio di sei piani nel quartiere dell’ Upper West Side. Un gran numero di vigili del fuoco è intervenuto sul posto e le strade della zona sono state chiuse al traffico. Secondo fonti locali, ci sono due residenti feriti che si trovavano al terzo piano, tutti gli altri sono stati evacuati dei soccorsi. La causa dell’incendio è attualmente sconosciuta. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Incendio devasta edificio di sei piani a New York: il video dall’alto da Manhattan

Vasto incendio devasta tre capannoni nel Barese: vigili del fuoco al lavoro fino a notte fonda

Appicca incendio che devasta bosco e si ustiona: arrestato un 77enne

Incendio devasta parte di un agriturismo nel Milanese: il rogo è durato tutta la notte

Ossa e fiamme – Kathy Reichs Washington, quartiere di Foggy Bottom. Un incendio feroce devasta un palazzo.E quelle ceneri ancora calde che si pensava fossero l'anima di una struttura vuota, conservano e consegnano i resti di quattro persone.Le fiamme h Vai su Facebook

New York, incendio in un edificio di 6 piani a Manhattan - Un incendio ha devastato un edificio nel West Side di Manhattan, prima di essere rapidamente domato dai vigili del fuoco. Da notizie.tiscali.it