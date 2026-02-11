Soccorso un altro barcone | sbarcano in 95 a Lampedusa 3 migranti in ospedale

Questa notte a Lampedusa sono sbarcati 95 migranti, tutti salvati da una motovedetta della Guardia Costiera. Tre di loro sono stati portati in ospedale al Poliambulatorio di contrada Grecale, mentre gli altri sono stati accompagnati nel centro di accoglienza dell’isola. La Guardia Costiera ha recuperato il barcone di 12 metri che si trovava in acque italiane, e le operazioni di soccorso sono andate a buon fine. La situazione si ripete, con nuovi arrivi che continuano a mettere sotto pressione l’isola.

Tre dei 95 migranti sbarcati durante la notte a Lampedusa, dopo il soccorso del barcone di 12 metri sul quale viaggiavano fatto dalla motovedetta Cp327 della guardia costiera, sono stati portati al Poliambulatorio di contrada Grecale. Stanno male e sono in corso accertamenti sanitari.

Durante la notte, a Lampedusa, sono sbarcati 81 migranti dopo il recupero di un barcone di 12 metri da parte delle motovedette di guardia costiera e guardia di finanza.

Nelle ultime ore, la guardia costiera ha soccorso due barconi provenienti dalla Libia, portando a terra a Lampedusa un totale di 116 migranti.

