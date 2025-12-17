Soccorso barcone di 12 metri | sbarcano 81 migranti a Lampedusa

Durante la notte, a Lampedusa, sono sbarcati 81 migranti dopo il recupero di un barcone di 12 metri da parte delle motovedette di guardia costiera e guardia di finanza. L'evento si inserisce nel più ampio contesto delle operazioni di soccorso e gestione delle crisi migratorie nel Mediterraneo.

Una imbarcazione partita dalla Libia con a bordo decine di migranti si è capovolta al largo delle coste maltesi. Il bilancio è di un morto e almeno 61 sopravvissuti. Trasferiti a Malta, alcuni di loro sono ricoverati in ospedale. Il barcone era diretto in Italia, all'isola - facebook.com facebook

