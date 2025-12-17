Soccorso barcone di 12 metri | sbarcano 81 migranti a Lampedusa

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la notte, a Lampedusa, sono sbarcati 81 migranti dopo il recupero di un barcone di 12 metri da parte delle motovedette di guardia costiera e guardia di finanza. L'evento si inserisce nel più ampio contesto delle operazioni di soccorso e gestione delle crisi migratorie nel Mediterraneo.

Immagine generica

Ottantuno migranti sono sbarcati a Lampedusa durante la notte, dopo che il barcone di 12 metri sul quale viaggiavano è stato soccorso dalle motovedette di guardia costiera e guardia di finanza. Nel gruppo, composto da bengalesi, egiziani e sudanesi, anche 8 minorenni. I migranti hanno riferito di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: Lampedusa, sostanza tossica nel barcone: morti 2 migranti, 14 sono in gravi condizioni

Leggi anche: Lampedusa, due migranti morti e 14 intossicati: erano nella stiva di una barca soccorso al largo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Dotazioni di bordo entro 6 miglia dalla costa. Quali sono short diporto nautica sicurezzainmare

Video Dotazioni di bordo entro 6 miglia dalla costa. Quali sono short diporto nautica sicurezzainmare

soccorso barcone 12 metriBarcone di migranti si rovescia al largo di Malta, un morto e 61 salvati - Una imbarcazione partita dalla Libia con a bordo decine di migranti si è capovolta al largo delle coste maltesi. tg24.sky.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.