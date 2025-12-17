Soccorso barcone di 12 metri | sbarcano 81 migranti a Lampedusa
Durante la notte, a Lampedusa, sono sbarcati 81 migranti dopo il recupero di un barcone di 12 metri da parte delle motovedette di guardia costiera e guardia di finanza. L'evento si inserisce nel più ampio contesto delle operazioni di soccorso e gestione delle crisi migratorie nel Mediterraneo.
Ottantuno migranti sono sbarcati a Lampedusa durante la notte, dopo che il barcone di 12 metri sul quale viaggiavano è stato soccorso dalle motovedette di guardia costiera e guardia di finanza. Nel gruppo, composto da bengalesi, egiziani e sudanesi, anche 8 minorenni. I migranti hanno riferito di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
