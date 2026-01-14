Soccorsi due barconi salpati dalla Libia sbarcano 116 migranti a Lampedusa

Nelle ultime ore, la guardia costiera ha soccorso due barconi provenienti dalla Libia, portando a terra a Lampedusa un totale di 116 migranti. Gli interventi rientrano nelle attività di assistenza e controllo delle frontiere marittime, volta a garantire la sicurezza delle persone e la gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo.

Sono 116 i migranti sbarcati a Lampedusa, dopo due soccorsi fatti nelle ultime ore dalle motovedette della guardia costiera. A bordo di un barcone di 10 metri, partito da Zouara in Libia, c'erano 75 eritrei, etiopi, egiziani, pakistani, sudanesi e bengalesi. Sul secondo natante, partito dallo.

