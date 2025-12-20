LoJack e Arval insieme per rafforzare la sicurezza delle flotte aziendali

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La tutela delle flotte aziendali è oggi una delle principali sfide per il mondo del noleggio a lungo termine. In questo contesto si inserisce la collaborazione tra LoJack Italia e Arval Italia, una partnership avviata nel 2019 che ha prodotto risultati concreti e misurabili nel contrasto ai furti di veicoli. I dati parlano chiaro: . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Leggi anche: Flotte aziendali sorvegliate: l’AI LoJack sventa i furti sul nascere

Leggi anche: L’intelligenza artificiale entra nelle flotte aziendali

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

LoJack e Arval insieme per rafforzare la sicurezza delle flotte aziendali; LoJack e Arval insieme per flotte aziendali sempre più sicure; LoJack-Arval, alleanza per flotte aziendali sempre più sicure; Arval acquisirà Athlon, lo annuncia BNP Paribas.

lojack arval insieme rafforzareLoJack e Arval insieme per rafforzare la sicurezza delle flotte aziendali - La partnership tra LoJack e Arval ha consentito il recupero di 516 veicoli in sei anni, migliorando la sicurezza delle flotte aziendali a noleggio ... adnkronos.com

lojack arval insieme rafforzareLoJack e Arval insieme per flotte aziendali sempre più sicure - Grazie a questa partnership sono stati recuperati 516 veicoli rubati per un valore complessivo di quasi 11 milioni di euro. insurzine.com

lojack arval insieme rafforzareArval ha recuperato 11 milioni di euro (in auto rubate) grazie a LoJack - La società di noleggio ha potuto recuperare 516 veicoli in precedenza rubati in meno di sei anni, per un valore complessivo di quasi 11 milioni di euro, grazie alla tecnologia LoJack. fleetmagazine.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.