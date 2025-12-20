(Adnkronos) – La tutela delle flotte aziendali è oggi una delle principali sfide per il mondo del noleggio a lungo termine. In questo contesto si inserisce la collaborazione tra LoJack Italia e Arval Italia, una partnership avviata nel 2019 che ha prodotto risultati concreti e misurabili nel contrasto ai furti di veicoli. I dati parlano chiaro: . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Flotte aziendali sorvegliate: l’AI LoJack sventa i furti sul nascere

Leggi anche: L’intelligenza artificiale entra nelle flotte aziendali

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

LoJack e Arval insieme per rafforzare la sicurezza delle flotte aziendali; LoJack e Arval insieme per flotte aziendali sempre più sicure; LoJack-Arval, alleanza per flotte aziendali sempre più sicure; Arval acquisirà Athlon, lo annuncia BNP Paribas.

LoJack e Arval insieme per rafforzare la sicurezza delle flotte aziendali - La partnership tra LoJack e Arval ha consentito il recupero di 516 veicoli in sei anni, migliorando la sicurezza delle flotte aziendali a noleggio ... adnkronos.com