LoJack e Arval insieme per rafforzare la sicurezza delle flotte aziendali
(Adnkronos) – La tutela delle flotte aziendali è oggi una delle principali sfide per il mondo del noleggio a lungo termine. In questo contesto si inserisce la collaborazione tra LoJack Italia e Arval Italia, una partnership avviata nel 2019 che ha prodotto risultati concreti e misurabili nel contrasto ai furti di veicoli. I dati parlano chiaro: . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Flotte aziendali sorvegliate: l’AI LoJack sventa i furti sul nascere
Leggi anche: L’intelligenza artificiale entra nelle flotte aziendali
LoJack e Arval insieme per rafforzare la sicurezza delle flotte aziendali; LoJack e Arval insieme per flotte aziendali sempre più sicure; LoJack-Arval, alleanza per flotte aziendali sempre più sicure; Arval acquisirà Athlon, lo annuncia BNP Paribas.
LoJack e Arval insieme per rafforzare la sicurezza delle flotte aziendali - La partnership tra LoJack e Arval ha consentito il recupero di 516 veicoli in sei anni, migliorando la sicurezza delle flotte aziendali a noleggio ... adnkronos.com
LoJack e Arval insieme per flotte aziendali sempre più sicure - Grazie a questa partnership sono stati recuperati 516 veicoli rubati per un valore complessivo di quasi 11 milioni di euro. insurzine.com
Arval ha recuperato 11 milioni di euro (in auto rubate) grazie a LoJack - La società di noleggio ha potuto recuperare 516 veicoli in precedenza rubati in meno di sei anni, per un valore complessivo di quasi 11 milioni di euro, grazie alla tecnologia LoJack. fleetmagazine.com
Dal 2019 la collaborazione tra LoJack e Arval ha permesso di proteggere flotte aziendali e recuperare centinaia di veicoli rubati in tutta Italia - facebook.com facebook
LoJack e Arval rafforzano la sicurezza delle flotte aziendali intermediachannel.it/2025/12/18/loj… #LoJackItalia #Arval #automotive #flotteaziendali #furtiauto x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.