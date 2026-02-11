Oggi, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, si tiene una giornata importante per lo snowboard. Gli atleti scendono in pista per la gara di Halfpipe, una delle discipline più attese. Gli orari sono stati comunicati e molti italiani sono pronti a sfidare il ghiaccio, con dirette in tv e streaming. La competizione promette emozioni e sorprese, mentre i concorrenti si preparano per conquistare il podio.

Nuova grande giornata di sport invernali alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Tra le tante discipline incluse nella rassegna che esordiranno a breve c’è anche l’appuntamento con l’ Halfpipe snowboard. Nella giornata di oggi, mercoledì 11 febbraio, si terranno infatti le qualificazioni maschili e femminili che delineeranno la composizione delle rispettive finali. Tra le donne, la statunitense Kim Chloe cercherà il secondo titolo olimpico dopo Pechino, in una gara che non presenta azzurre al via. In campo maschile, invece, l’italiano Louis Philip Vito III punterà a qualificarsi per l’ultimo atto in programma venerdì. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Snowboard oggi, Olimpiadi 2026: orari 11 febbraio, tv, streaming, italiani in gara

