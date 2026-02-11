Un atleta australiano di snowboard, Bolton, è finito in ospedale dopo una brutta caduta in allenamento. Il 35enne ha subito due fratture alle vertebre del collo e ora si trova in rianimazione a Milano. La caduta è avvenuta lunedì durante una sessione di allenamento, e da allora ha sentito dolori intensi. I medici stanno monitorando le sue condizioni, ma la situazione resta seria.

Una bruttissima caduta in allenamento lunedì, i dolori insopportabili al collo ieri e la diagnosi di un infortunio serio. Lo snowboarder australiano Cam Bolton è stato portato in elicottero a Milano dopo che una Tac ha evidenziato una doppia frattura alle vertebre del collo. Lo ha ufficializzato il comitato Olimpico Australiano. Secondo la capo missione della squadra, Alisa Camplin, Bolton era di buon umore nonostante la gravità dell'infortunio ed è stato raggiunto a Milano dalla moglie. "Cam ha spiegato ai compagni che cosa stava succedendo, che sta bene e che è curato al meglio", ha spiegato la Camplic. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Snowboard, l'australiano Bolton in ospedale con due fratture alle vertebre del collo

Approfondimenti su Bolton vertebre

Cam Bolton, l’atleta australiano, si è rotto il collo durante un allenamento senza rendersene conto.

Cam Bolton si è svegliato con un forte dolore al collo dopo una caduta in allenamento alle Olimpiadi di Milano Cortina.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Bolton vertebre

Argomenti discussi: Perché Roland Fischnaller ha la bandiera della Russia sul casco alle Olimpiadi nonostante sia vietato; MILANO-CORTINA - Snowboard: frattura al collo per l'australiano Bolton.

Snowboard, l'australiano Bolton in ospedale con due fratture alle vertebre del colloSecondo la capo missione della squadra, Alisa Camplin, Bolton era di buon umore nonostante la gravità dell'infortunio ed è stato raggiunto a Milano dalla moglie. Cam ha spiegato ai compagni che cosa ... gazzetta.it

Olimpiadi, brutto incidente in snowboard per l'australiano Cam Bolton: crollo fratturatoLeggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi, brutto incidente in snowboard per l'australiano Cam Bolton: crollo fratturato ... tg24.sky.it

Lo snowboarder australiano Cam Bolton si è svegliato con un forte dolore al collo all’indomani di una caduta in allenamento alle Olimpiadi di Milano Cortina: https://fanpa.ge/1Cy4u - facebook.com facebook

#Snowboard Lucia Dalmasso medaglia di bronzo nel giorno di Maderova e del bis di Karl. Fischnaller, che amarezza #milanocortina2026 #snowboarding #8Febbraio dlvr.it/TQqxPF x.com