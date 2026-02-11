Cam Bolton si sveglia e scopre di essersi rotto il collo | l'australiano portato via in elicottero da Livigno
Cam Bolton si è svegliato con un forte dolore al collo dopo una caduta in allenamento alle Olimpiadi di Milano Cortina. Gli esami hanno confermato che si è rotto il collo, con due vertebre fratturate. È stato trasportato d’urgenza in elicottero a un ospedale. La sua condizione resta sotto osservazione.
Lo snowboarder australiano Cam Bolton si è svegliato con un forte dolore al collo all'indomani di una caduta in allenamento alle Olimpiadi di Milano Cortina: gli esami hanno evidenziato la frattura di due vertebre del collo.🔗 Leggi su Fanpage.it
