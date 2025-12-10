Snowboard Louis Philip Vito III eliminato in qualificazione nell’halfpipe a Secret Garden

Louis Philip Vito III si ferma in fase di qualificazione nell'halfpipe a Secret Garden, interrompendo il suo percorso nella prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di snowboard. La competizione si conclude per lui prima di raggiungere le fasi successive, segnando un momento di riflessione e occasione di miglioramento per i prossimi appuntamenti.

Si interrompe in qualificazione il percorso di Louis Philip Vito III nel primo halfpipe della Coppa del Mondo 2025-2026 di snowboard. L’unico azzurro iscritto alla tappa inaugurale della stagione ha mancato l’accesso alla finale in quel di Secret Garden (Cina), attestandosi in decima posizione nella sua batteria e chiudendo l’evento al 22° posto assoluto. Il 37enne italo-americano ha realizzato il suo miglior punteggio nella seconda run con 54.66 punti, mentre ne sarebbero serviti almeno 67 per rientrare tra i primi sette della sua heat e volare di conseguenza all’ultimo atto. La prima batteria del turno preliminare è stata dominata dal Giappone, che ha monopolizzato la top4 con Ruka Hirano (90. 🔗 Leggi su Oasport.it