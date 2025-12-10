Snowboard Louis Philip Vito III eliminato in qualificazione nell’halfpipe a Secret Garden
Si interrompe in qualificazione il percorso di Louis Philip Vito III nel primo halfpipe della Coppa del Mondo 2025-2026 di snowboard. L’unico azzurro iscritto alla tappa inaugurale della stagione ha mancato l’accesso alla finale in quel di Secret Garden (Cina), attestandosi in decima posizione nella sua batteria e chiudendo l’evento al 22° posto assoluto. Il 37enne italo-americano ha realizzato il suo miglior punteggio nella seconda run con 54.66 punti, mentre ne sarebbero serviti almeno 67 per rientrare tra i primi sette della sua heat e volare di conseguenza all’ultimo atto. La prima batteria del turno preliminare è stata dominata dal Giappone, che ha monopolizzato la top4 con Ruka Hirano (90. 🔗 Leggi su Oasport.it
#snowboard A cinque anni di distanza il moenese Mirko Felicetti torna a vincere in Coppa del Mondo. E lo fa nel gigante parallelo di Mylin, in Cina, dimostrando che in ottica Olimpiadi bisognerà fare i conti anche con lui News e classifiche sul nostro sito - facebook.com Vai su Facebook
Snowboard, Calgary 2024: Louis Philip Vito III nono nell’halfpipe - Buona prestazione di Louis Philip Vito III, lo statunitense dello snowboard naturalizzato italiano, nella finale dell’halfpipe a Calgary, tappa canadese della Coppa del Mondo. Segnala sportface.it
