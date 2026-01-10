Snowboard | infortunio per Chloe Kim a rischio Milano Cortina 2026 e un importante record

Chloe Kim, atleta statunitense di spicco nello snowboard e vincitrice di due ori olimpici, ha subito un infortunio che potrebbe compromettere la sua partecipazione a Milano Cortina 2026. L'incidente, avvenuto in prossimità delle Olimpiadi, rappresenta un ostacolo importante per il suo percorso e potrebbe influenzare le strategie degli Stati Uniti in vista dei giochi. La situazione desta preoccupazione anche per il record di successi che Kim aveva annunciato di voler difendere.

Tegola per gli Stati Uniti a meno di un mese dalla partenza delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Il fenomeno dello snowboard Chloe Kim, capace di vincere ben due ori consecutivi nella specialità halfpipe, ha rimediato un fastidioso infortunio in uno dei momenti più delicati del quadriennio. Nello specifico durante un allenamento in Svizzera la detentrice del titolo olimpico è caduta, lussandosi una spalla. Il team medico aveva previsto una risonanza magnetica per la giornata di ieri ma, ad oggi, non sono arrivate ulteriori indicazioni circa le sue condizioni. " Odio dover girare questo video.

