Pazzesco oro di Rieder e Kainzwaldner | alle Olimpiadi l'Italia domina anche nello slittino doppio maschile
Una giornata indimenticabile per lo slittino italiano alle Olimpiadi. Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner hanno vinto l’oro nel doppio maschile, aggiungendo un’altra medaglia d’oro al bottino azzurro. Poco prima, il duo femminile Vötter e Oberhofer aveva già portato a casa il primo oro, e ora anche gli uomini hanno fatto il loro passo. La squadra italiana festeggia un successo storico.
Semplicemente strepitosa giornata olimpica per lo slittino azzurro. A pochi istanti dall'oro conquistato dal duo femminile Vötter e Oberhofer, Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner ha conquistato la medaglia più preziosa anche nel doppio maschile. In una giornata perfetta e già entrata nella storia dei Giochi.🔗 Leggi su Fanpage.it
STREPITOSI! MERAVIGLIOSI AZZURRI DELLO SLITTINO Rieder e Kainzwaldner regalano un'altra medaglia all'Italia, la più prestigiosa. Una rimonta pazzesca, meravigliosa che vale l'oro. E sono quattro ori azzurri nello slittino a Milano Cortina, dopo lo s - facebook.com facebook
