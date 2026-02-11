Pazzesco oro di Rieder e Kainzwaldner | alle Olimpiadi l'Italia domina anche nello slittino doppio maschile

Una giornata indimenticabile per lo slittino italiano alle Olimpiadi. Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner hanno vinto l’oro nel doppio maschile, aggiungendo un’altra medaglia d’oro al bottino azzurro. Poco prima, il duo femminile Vötter e Oberhofer aveva già portato a casa il primo oro, e ora anche gli uomini hanno fatto il loro passo. La squadra italiana festeggia un successo storico.

Semplicemente strepitosa giornata olimpica per lo slittino azzurro. A pochi istanti dall'oro conquistato dal duo femminile Vötter e Oberhofer, Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner ha conquistato la medaglia più preziosa anche nel doppio maschile. In una giornata perfetta e già entrata nella storia dei Giochi.

