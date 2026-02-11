Pazzesco oro di Rieder e Kainzwaldner | alle Olimpiadi l'Italia domina anche nello slittino doppio maschile

Da fanpage.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giornata indimenticabile per lo slittino italiano alle Olimpiadi. Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner hanno vinto l’oro nel doppio maschile, aggiungendo un’altra medaglia d’oro al bottino azzurro. Poco prima, il duo femminile Vötter e Oberhofer aveva già portato a casa il primo oro, e ora anche gli uomini hanno fatto il loro passo. La squadra italiana festeggia un successo storico.

Semplicemente strepitosa giornata olimpica per lo slittino azzurro. A pochi istanti dall'oro conquistato dal duo femminile Vötter e Oberhofer, Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner ha conquistato la medaglia più preziosa anche nel doppio maschile. In una giornata perfetta e già entrata nella storia dei Giochi.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Rieder Kainzwaldner

LIVE Slittino, Prove doppio maschile Olimpiadi in DIRETTA: Nagler/Malleier e Rieder/Kainzwaldner protagonisti anche nella sesta prova

Questa mattina le prove del doppio maschile nello slittino si sono concluse con Nagler e Malleier, insieme a Rieder e Kainzwaldner, ancora protagonisti.

LIVE Slittino, Prove doppio maschile Olimpiadi in DIRETTA: continuano i test per Rieder/Kainzwaldner e Nagler/Malleier

Questa mattina si sono svolte le prove cronometrate del doppio maschile nello slittino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Rieder Kainzwaldner

L’orologio di Cristiano Ronaldo dal valore pazzesco: solo 18 pezzi al mondo, in oro bianco e diamantiCristiano Ronaldo ha fatto recente sfoggio di un orologio da collezione: un Jacob & Co Twin Turbo Furious Baguette. Solo 18 esemplari al mondo, composto d’oro bianco a 18 carati con oltre 360 diamanti ... fanpage.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.