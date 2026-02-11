Milano Cortina lo slittino d’oro | doppio trionfo per Votter – Oberhofer e Rieder – Kainzwaldner

Andrea Votter e Marion Oberhofer vincono l’oro nello slittino a Milano-Cortina, portando a casa il terzo oro per l’Italia. Il loro tempo di 1’46”284 basta a battere la concorrenza. Poco dopo, anche gli uomini Rieder e Kainzwaldner salgono sul gradino più alto del podio, confermando il dominio italiano in questa disciplina.

Andrea Votter e Marion Oberhofer con 1'46"284 vincono l'oro: il terzo per l'Italia. Ma subito dopo è toccato agli uomini e anche Rieder e Kainzwaldner sono arrivati primi. Siamo a quattro ori per il nostro Paese Andrea Votter e Marion Oberhofer sono oro nello slittino femminile! Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner poco dopo fanno lo stesso miracolo: arriva il quarto oro per l'Italia. Arriva la terza medaglia d'oro per l'Italia ed anche stavolta è tutta al femminile. Le campionesse nella discesa allo slittino sono riuscite a conquistare il primo posto battendo per pochi centesimi la Germania e a seguire l'Austria.

Vötter e Oberhofer portano a casa l’oro nello slittino doppio femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Andrea Vötter e Marion Oberhofer hanno scritto una pagina storica per l’Italia.

