Slittino Rieder Kainzwaldner d' oro

Gli atleti italiani di slittino hanno fatto il loro debutto in grande stile. Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner hanno conquistato l’oro nel doppio, grazie a una seconda manche perfetta. Dopo il successo di Voetter e Oberhofer, anche loro portano a casa una medaglia importante, facendo felice il pubblico italiano.

20.28 Slittino italiano sugli scudi: dopo il trionfo di VoetterOberhofer, arriva la splendida impresa di Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner che, con una strepitosa seconda manche, vincono la medaglia d'oro nel doppio. La coppia azzurra,che era terza, riesce a chiudere col tempo di 1'45"086, mettendo in fila gli austriaci SteuKindle (staccati di 68 millesimi) e i tedeschi WendlArtl (90) Seconda discesa amara per gli americani MuellerHaugsjaa: da primi a sesti. Settimo posto invece agli altri azzurri NaglerMaieller (1'45"304).

