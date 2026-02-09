Slittino ottime conferme per Rieder Kainzwaldner anche nella quarta prova del doppio
La quarta prova di slittino doppio ai Giochi di Milano Cortina 2026 si è conclusa con ottime notizie per gli italiani Rieder e Kainzwaldner. I due atleti hanno confermato il loro ottimo stato di forma, portando a casa risultati positivi anche in questa fase della competizione. La coppia azzurra continua a stupire e si avvicina sempre di più alle posizioni di vertice.
La quarta prova della gara di slittino doppio maschile, valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, ha regalato diverse conferme, specialmente ai colori azzurri. Davanti a tutti troviamo i lettoni Martins Bots e Roberts Plume ma i nostri Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner, i più veloci nel terzo allenamento, hanno confermato le loro ottime prestazioni. Sul tracciato ampezzano, intitolato ad Eugenio Monti i lettoni Martins Bots e Roberts Plume hanno messo a segno un crono di 52.665 con appena 15 millesimi sui nostri Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner che chiudono in 52.680. 🔗 Leggi su Oasport.it
