La quarta prova di slittino doppio ai Giochi di Milano Cortina 2026 si è conclusa con ottime notizie per gli italiani Rieder e Kainzwaldner. I due atleti hanno confermato il loro ottimo stato di forma, portando a casa risultati positivi anche in questa fase della competizione. La coppia azzurra continua a stupire e si avvicina sempre di più alle posizioni di vertice.

La quarta prova della gara di slittino doppio maschile, valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, ha regalato diverse conferme, specialmente ai colori azzurri. Davanti a tutti troviamo i lettoni Martins Bots e Roberts Plume ma i nostri Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner, i più veloci nel terzo allenamento, hanno confermato le loro ottime prestazioni. Sul tracciato ampezzano, intitolato ad Eugenio Monti i lettoni Martins Bots e Roberts Plume hanno messo a segno un crono di 52.665 con appena 15 millesimi sui nostri Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner che chiudono in 52.680. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Slittino, ottime conferme per Rieder/Kainzwaldner anche nella quarta prova del doppio

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Questa mattina gli italiani Rieder e Kainzwaldner hanno aperto bene la terza prova del doppio maschile a Milano Cortina 2026.

La gara di slittino alle Olimpiadi entra nel vivo con le prove nel doppio maschile.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: LIVE Slittino, Singolo maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Dominik Fischnaller si conferma di bronzo 4 anni dopo!; Dominik Fischnaller si conferma il più veloce nella terza prova del singolo di slittino; Dominik Fischnaller si conferma sul podio 4 anni dopo: bronzo olimpico nello slittino, Langenhan egemone; LIVE Slittino, singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Fischnaller consolida il terzo posto, benissimo Felderer.

Slittino, ottime conferme per Rieder/Kainzwaldner anche nella quarta prova del doppioLa quarta prova della gara di slittino doppio maschile, valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, ha regalato diverse conferme, specialmente ai colori azzurri. Davanti a tutti ... oasport.it

LIVE Slittino, Prove doppio maschile Olimpiadi in DIRETTA: Rieder/Kainzwaldner secondi in quarta batteria, ottavi Nagler/MalleierCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.59 Male i canadesi Wardrope e Zajanski che chiudono al quattordicesimo posto con un discreto 54.174. 14.58 ... oasport.it