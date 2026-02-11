Slittino doppio | Italia davanti dopo la 1ª manche Delusione SuperG | Franzoni sesto Paris cade Il biathlon giù dal podio

L’Italia si prende la testa dopo la prima manche nello slittino doppio, con buone possibilità di salire sul podio. Nel frattempo, il SuperG deludente lascia Franzoni al sesto posto e Paris a terra, complicando le speranze di medaglie. Lo sci alpino e il biathlon continuano a dare poche soddisfazioni: solo Wierer si distingue tra le donne, mentre gli altri sport sembrano ancora in difficoltà.

Ora Rieder-Kainzwaldner. Ora un'altra coppia lettone, una tedesca e poi il secondo duo azzurro. I lettoni al momento ultimi. Nonostante il record di spinta, due incertezze lungo il percorso per il duo azzurro. Rieder-Kanizwaldner scenderanno come ottavi. Tempo quasi tre secondi inferiore rispetto alle prove di ieri. Record della (nuova) pista. Adesso Nagler-Malleier Scendono per primi gli austriaci Steu-Kindl, il secondo binomio sarà la prima coppia azzurra, Nagler-Malleier. Deciso il quartetto della sprint maschile di biathlon in programma venerdi ad Anterselva: Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin, Elia Zeni. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

La gara di sci alpino si conclude senza grandi sorprese per l’Italia.

Questa mattina le gare di sci alpino non hanno sorriso agli azzurri.

Argomenti discussi: Slittino, Italia protagonista nella terza prova del doppio maschile. Rieder/Kainzwaldner davanti a tutti; Olimpiadi, è una tempesta Azzurra: 6 medaglie in un giorno, mai così tante; Le notizie di ieri 7 febbraio sulle gare di Milano Cortina: curling, l'Italia rimonta ed è seconda; Lollobrigida d'oro, Franzoni d'argento e Paris di bronzo; Matteoli quinto nel big air; Olimpiadi Milano Cortina, i risultati del 6 febbraio degli italiani.

LIVE Slittino, Doppio Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Voetter/Oberhofer in testa dopo la prima mancheCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.28 L'appuntamento per la seconda manche del doppio femminile è alle 18.53. Tra una ventina di minuti partirà ... oasport.it

Slittino, Italia protagonista nella terza prova del doppio maschile. Rieder/Kainzwaldner davanti a tuttiInizia nel migliore dei modi la seconda tranche di prove per gli equipaggi azzurri del doppio. Oggi, infatti, si è partiti con la terza prova della gara ... oasport.it

MILANO CORTINA | Terzo oro olimpico per von Allmen nel SuperG, delusione azzurra PHOTOGALLERY #ANSA https://www.ansa.it/sito/photogallery/sport/speciali/milano_cortina_2026/2026/02/11/milano-cortina-terzo-oro-olimpico-per-von-allmen-in-superg- - facebook.com facebook

#Olimpiadilnvernali2026 di #MilanoCortina2026. Delusione per l'Italia nel SuperG maschile, lo svizzero Von Allmen vince un altro oro. A Bormio Giovanni #Franzoni, solo sesto, racconta la sua gara al microfono di @shalafi81 per i social di #Radio1 x.com